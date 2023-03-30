Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.961,03
ALTIN
1.214,29
DOLAR
19,17
STERLİN
23,74
EURO
20,92
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde çifte vatandaşlardan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisine destek istedi.

30 Mart 2023 Perşembe 13:48
2 Okunma
Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı

Bursa

Balkan, AA muhabirine, göçlere rağmen Balkanlar'da Türk nüfusun en fazla Bulgaristan'da olduğunu söyledi.

Çifte vatandaş olup Türkiye'de hayatını devam ettiren çok sayıda kişinin bulunduğunu belirten Balkan, 72 bini Bursa'da olmak üzere yurt genelinde 300 binin üzerinde oy kullanma potansiyeli bulunan çifte vatandaş olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan dışında sandıkların kurulacağı 62 ülkeden en çok seçmenin Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Balkan, parlamentodaki en büyük 3'üncü partinin, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH olduğunu belirtti.

Ülkedeki son 4 parlamento seçiminde koalisyon kurulamadığını hatırlatan Balkan, şöyle devam etti:

"Hak ve Özgürlükler Hareketinin milletvekili sayısı 3-4 daha fazla olsaydı son seçimlerde koalisyon hükümeti kurma şansları olacaktı. Önümüzdeki seçimlerde kardeşlerimizin oylarıyla bir arada olma, birlikte olma ve güçlü olduğumuzu gösterebilme fırsatı var. Demokrasinin kuralı da sandıktan geçiyor. Biz Bulgaristan'daki kardeşlerimize omuz verelim, onlar güçlü olsunlar ve yeni dönemde de hükümetin içinde olsunlar arzusu içindeyiz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizin ve Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı kardeşlerimizin beklentileri var, bazı sorunları hala çözülemedi. İşte bunların da çözülmesi için bizim kardeşlerimizin hükümetin içinde olması çok önemli."

"Türkiye'de 23 ilde 162 sandıkta oy kullanılacak"

Emin Balkan, 2 Nisan'da Türkiye'de 23 ilde 162 sandıkta oy kullanılacağını, bu sandıklardan 39'unun Bursa'da kurulacağını belirtti.

Dernek olarak seçimde hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Bulgaristan Cumhuriyeti'ne lojistik destek vermek için çok yoğun çalışma içinde olduklarını dile getiren Balkan, Bursa Valiliği ve Bulgaristan Konsolosluğu ile seçim işlerini koordine ettiklerini kaydetti.

Oy verme saatlerinin 07.00-20.00 olarak belirlendiğini belirten Balkan, çifte vatandaşlardan 13 numaralı oy pusulasıyla seçime gidecek HÖH Partisine destek çağrısında bulundu.

Katılımın, heyecanın fazla olduğu iyi bir seçim olmasını istediklerini ifade eden Balkan, şunları söyledi:

"Bulgaristan'daki kardeşlerimizin iktidarın içinde olmasını çok arzu etmekteyiz. Bu seçim çok çok önemli. Bulgaristan'da da sandığa gitmeyenlerin bir kısım kırgınlıkları var. Öyle bir şey yok. Bizim öyle bir lüksümüz de olmayacak çünkü sen sıkıntını dile getirmezsen, istemezsen kimse 'Bu senin hakkın' diye vermiyor. Maalesef Bulgaristan'da Türk azınlığının sıkıntıları var, Türk olmanın, Müslüman olmanın sıkıntıları var. Onu da demokratik sistem içinde, Avrupa Birliği normları içinde, seçilerek ve görev alarak yenmemiz lazım. Onun için de seçmen konumunda olan Türkiye'de, Bulgaristan'da, Avrupa'da işçi olarak çalışan hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gidip desteklerini vermeleri gerekiyor."

Balkan, HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın geçen hafta iftar programında Bursa'da çifte vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsattı.

Karadayı'nın, Bulgaristan'daki Türklerin sorunlarının çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini dile getiren Balkan, HÖH'ün milletvekili sayısında 40'ın üzerine çıkabilirse koalisyon ortağı olma ihtimalini yüksek bulduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SeçimlerBulgaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı etkinliği düzenlendi
Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı etkinliği düzenlendi
Morityuslu Müslümanlar Erzincan depreminden 84 yıl sonra yeniden Türk halkının yardımına koştu
Morityuslu Müslümanlar Erzincan depreminden 84 yıl sonra yeniden Türk halkının yardımına koştu
Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor
Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu
ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi