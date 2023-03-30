Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı

Bursa

Balkan, AA muhabirine, göçlere rağmen Balkanlar'da Türk nüfusun en fazla Bulgaristan'da olduğunu söyledi.

Çifte vatandaş olup Türkiye'de hayatını devam ettiren çok sayıda kişinin bulunduğunu belirten Balkan, 72 bini Bursa'da olmak üzere yurt genelinde 300 binin üzerinde oy kullanma potansiyeli bulunan çifte vatandaş olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan dışında sandıkların kurulacağı 62 ülkeden en çok seçmenin Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Balkan, parlamentodaki en büyük 3'üncü partinin, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH olduğunu belirtti.

Ülkedeki son 4 parlamento seçiminde koalisyon kurulamadığını hatırlatan Balkan, şöyle devam etti:

"Hak ve Özgürlükler Hareketinin milletvekili sayısı 3-4 daha fazla olsaydı son seçimlerde koalisyon hükümeti kurma şansları olacaktı. Önümüzdeki seçimlerde kardeşlerimizin oylarıyla bir arada olma, birlikte olma ve güçlü olduğumuzu gösterebilme fırsatı var. Demokrasinin kuralı da sandıktan geçiyor. Biz Bulgaristan'daki kardeşlerimize omuz verelim, onlar güçlü olsunlar ve yeni dönemde de hükümetin içinde olsunlar arzusu içindeyiz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizin ve Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı kardeşlerimizin beklentileri var, bazı sorunları hala çözülemedi. İşte bunların da çözülmesi için bizim kardeşlerimizin hükümetin içinde olması çok önemli."

"Türkiye'de 23 ilde 162 sandıkta oy kullanılacak"

Emin Balkan, 2 Nisan'da Türkiye'de 23 ilde 162 sandıkta oy kullanılacağını, bu sandıklardan 39'unun Bursa'da kurulacağını belirtti.

Dernek olarak seçimde hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Bulgaristan Cumhuriyeti'ne lojistik destek vermek için çok yoğun çalışma içinde olduklarını dile getiren Balkan, Bursa Valiliği ve Bulgaristan Konsolosluğu ile seçim işlerini koordine ettiklerini kaydetti.

Oy verme saatlerinin 07.00-20.00 olarak belirlendiğini belirten Balkan, çifte vatandaşlardan 13 numaralı oy pusulasıyla seçime gidecek HÖH Partisine destek çağrısında bulundu.

Katılımın, heyecanın fazla olduğu iyi bir seçim olmasını istediklerini ifade eden Balkan, şunları söyledi:

"Bulgaristan'daki kardeşlerimizin iktidarın içinde olmasını çok arzu etmekteyiz. Bu seçim çok çok önemli. Bulgaristan'da da sandığa gitmeyenlerin bir kısım kırgınlıkları var. Öyle bir şey yok. Bizim öyle bir lüksümüz de olmayacak çünkü sen sıkıntını dile getirmezsen, istemezsen kimse 'Bu senin hakkın' diye vermiyor. Maalesef Bulgaristan'da Türk azınlığının sıkıntıları var, Türk olmanın, Müslüman olmanın sıkıntıları var. Onu da demokratik sistem içinde, Avrupa Birliği normları içinde, seçilerek ve görev alarak yenmemiz lazım. Onun için de seçmen konumunda olan Türkiye'de, Bulgaristan'da, Avrupa'da işçi olarak çalışan hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gidip desteklerini vermeleri gerekiyor."

Balkan, HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın geçen hafta iftar programında Bursa'da çifte vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsattı.

Karadayı'nın, Bulgaristan'daki Türklerin sorunlarının çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini dile getiren Balkan, HÖH'ün milletvekili sayısında 40'ın üzerine çıkabilirse koalisyon ortağı olma ihtimalini yüksek bulduğunu sözlerine ekledi.