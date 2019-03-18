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Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı

Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı

Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı

Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı

18 Mart 2019 Pazartesi 10:56
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Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı

DOBRİÇ (DHA) 

Bulgaristan'da 1916 yılında şehit edilen yaklaşık 300 Türk askeri düzenlenen törenle anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, Bulgaristan'ın Dobriç şehrinde 1916 yılında Dobruca Muharebesi sırasında şehit olan yaklaşık 300 Türk askeri ile Bulgar, Romen, Rus, Sırp ve Alman kökenli 3 bin 500 civarında askerin defnedildiği Uluslararası Askeri Mezarlık'ta anma töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Burgas Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Başmüftülük yetkilileri, Ortodoks Hıristiyan dini temsilcileri ve halk katıldı. Büyükelçi Ulusoy, vatana hizmet uğruna her alanda hayatlarını feda eden bütün şehitleri andı. Büyükelçi Ulusoy, Türk şehitlerin Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgenin İtilaf Devletleri'ne karşı savunulmasına katkıda bulunduklarını belirterek, bunun bağımsızlığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilk askeri ittifak olarak tarihsel öneme sahip olduğunu söyledi. Büyükelçi Ulusoy, bu işbirliğinin ileride Türkiye'nin destek verdiği ve bu sene 15'nci yılı kutlanan Bulgaristan'ın NATO üyeliği ile perçinleştiğini belirterk, "Bugün Türkiye ve Bulgaristan iki komşu, dost ve müttefik olarak Balkanlar ve ötesinde dostluk, barış ve istikrar için birlikte hareket ediyor. Bu mesajı Hacıoğlu, Pazarcık'ta o dönem birbiriyle savaşan ancak şimdi kardeşçe bir arada yatan 6 ulustan 3 bin 500 asker huzurunda vermeyi anlamlı buluyorum" dedi.

Büyükelçi Ulusoy, Bulgaristan'da şehit düşen sayısız kahramanlardan bir tanesinin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi iken ASALA tarafından 1982 yılında şehit edilen Bora Süelkan olduğunu belirterek, Bbütün diplomasi şehitlerimizi de bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi.  

Tören, duaların ardından mezarlıktaki anıta Balkanlar ve bütün dünyada barış dilekleriyle çelenk bırakılması ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dobriç ŞehitleriBulgaristan300 Türk Askeri1916 Dobriç
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