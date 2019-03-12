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Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!

Bulgaristan'da Başmüftülüğün vergi borcunun silinmesi tartışmalara neden oldu

Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!

Bulgaristan'da Başmüftülüğün vergi borcunun silinmesi tartışmalara neden oldu

12 Mart 2019 Salı 09:41
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Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!

SOFYA (DHA)

Bulgaristan Parlamentosu'nda Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün 8 milyon Leva (4 milyon Euro) vergi borcunun silinmesine yönelik alınan karar ülkede tepki ile karşılandı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ve Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit ile görüşme yaparak, eleştirilere tepki gösterdi.

Yaklaşık 1.5 milyon Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da Parlamento, geçen cuma günü Dinler Yasası'nda değişiklikleri kabul ederek, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün yaklaşık 8 milyon Leva olan vergi borçlarının affedilmesi karar tasarısı, GERB ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) oylarıyla kabul edildi.

Kararın kesinlik kazanması için mecliste bir kez daha oylama yapılacak.

Ülkede başta Bulgar Sosyalist Partisi olmak üzere muhalefet kesimleri, sosyal medya üzerinden karara tepki gösterildi. Başbakan Boyko Borisov, tepkiler üzerine Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ve Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit ile bugün bir görüşme yaptı. 

Görüşmede Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, borçlarının 2005 yılından bu yana biriktiğini belirterek, vakıf gayrimenkullerinden gelen kira paralarının vergileri ödemek için yetersiz olduğunu söyledi. Dini topluluğun önderi olarak muhasebe ve hesap işleriyle uğraşmadığını ifade eden Başmüftü Hacı, Müslüman dini topluluk kurumu olarak finansmanlarının yeterli olmadığını söyledi. Patrik Neofit  ise borçların affedilmesinin politikaya araç edilmesinin yararlı olamayacağını belirterek, af konusunun siyasi suistimallere meydan vermemesini dilediğini belirtti.

Başbakan Boyko Borisov,  başkanı olduğu partisi GERB ile HÖH, birlikte Başmüftlüğün 8 milyon Leva borcunun silinmesinde ortak hareket edilmesini, 'olası koalisyon hazırlığı' olarak değerlendiren çevrelere tepki gösterdi. Borisov, "HÖH ile koalisyon yapmadım ve yapmayacağım" dedi. Müslümanların dini ibadetlerinin dışarından finanse edildiğini ima eden Borisov, "Biz onlara kaynak vermezsek, Müslümanlar kendilerine para verenlere şefim diyecek. Hayatta olduğu gibi, maaşı veren kimse, patron da odur" dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, 8 milyon Leva borçlarının silinmesine dair kararın tamamen neticelenmeden ve mecliste ikinci oylamadan geçmeden değerlendirme ve resmi görüş beyan etmeyeceklerini söyledi.

Parlamento daha önce  22 Aralık 2018'de kabul ettiği Dinler Yasası Değişikliğine göre, 2013'teki son nüfus sayımı kapsamında tespit edilen diğer dinlere mensup her bireye yıllık 5 avro destek sağlanacak. Genel nüfusa oranı yüzde 1'in altındaki topluluklara da her yıl devlet bütçesinden para verilecek. Devletin, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'ne yıllık maddi desteği 3 milyon Euro olarak belirlendi. Yasayla, yabancı din adamlarının, ülkede görev yapmalarına izin veriliyor. Yasanın  1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak Başmüftlüğün 8 milyon leva olan borcu nedeniyle henüz yürürlüğe girmedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için Başmüftlüğün borçlarının kapatılması gerekiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanBaşmüftülük
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