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Bulgar sahil güvenlik, denizde 200 kilo kokain buldu

Bulgar sahil güvenlik, denizde 200 kilo kokain buldu

Bulgar sahil güvenlik, denizde 200 kilo kokain buldu

Bulgar sahil güvenlik, denizde 200 kilo kokain buldu

13 Nisan 2019 Cumartesi 09:01
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Bulgar sahil güvenlik, denizde 200 kilo kokain buldu

SOFYA (DHA)

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında son iki gün içinde can yeleklerine bağlı ve su geçirmez malzemelere sarılı çantalar içinde toplam 200 kilo kokain bulundu.

Bulgaristan Kuzeydoğusundaki Karadeniz'in Şabla burnu açıklarında iki gün önce 150 paket 3 çuval içinde can yeleklerine bağlı şekilde denize atılmış 174 kilogram kokain bulundu. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Romanya polisi ile birlikte yürütülen ortak operasyonda, rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, uyuşturucunun piyasa değerinin 35 milyon euro olduğunu belirterek, bölgede devriye botları ile aramalar yapıldığını açıkladı.

Bulgaristan güvenlik görevlilerinin bölgede yürüttüğü çalışmada bugün ise Karadeniz kıyısındaki Varna kentinde bir tatil köyü kıyısında dalgaların sahile attığı su geçirmez malzemelere sarılı çantalar içine konulmuş 25 paket halinde 25 kilo 420 gram kokain bulundu. Uyuşturucunun piyasa değerinin de 4 milyon euro olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Mladen Marinov, uyuşturucuların hangi gemiden atıldığını henüz tespit edemediklerini belirterek, açık denizde uyuşturucuyu teslim edenlerle alıcıların birbirini görmeden sevkiyatın gerçekleştirilmek istendiğini ancak bunu önlediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait botlar ve helikopterler, jandarma ve sınır polisinin Karadeniz'de olası uyuşturucuları aramayı sürdürdüğünü açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanKokain
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