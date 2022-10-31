Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.936,15
ALTIN
979,50
DOLAR
18,62
STERLİN
21,53
EURO
18,49
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu

Brezilya’da Devlet Başkanlığı seçimlerinde ikinci turun galibi Luiz Inacio Lula da Silva oldu. Devlet Başkanı olarak seçime giren Jair Bolsonaro ise yüzde 1,8’lik farkla seçimin kaybedeni oldu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:57
Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre solcu aday Lula da Silva yüzde 50,9 oyla, yüzde 49,1 oy alan sağcı aday Jair Bolsonaro’yu geride bırakarak Brezilya Devlet Başkanı seçildi. TSE, 156 milyon 454 bin 11 seçmenden 124 milyon 252 bin 796’sının seçime katılım gösterdiğini, katılım oranının yüzde 79,41 olduğunu duyurdu. Lula, 60 milyon 343 bin 999 oy alırken, rakibi Bolsonaro 58 milyon 206 bin 354 oy aldı.

LULA KİMDİR?

Luiz Inacio Lula da Silva, 1945’te Pernambuco eyaletindeki Caetes’te doğdu. Lula, ilk olarak 2002’de Brezilya Devlet Başkanı seçildi ve Ekim 2010’da yapılan seçimlerde, yerine aday gösterdiği Dilma Rousseff’e görevini devretti.

Lula, 2018’de Lava Jato soruşturması kapsamında yolsuzluktan hapis cezasına çarptırıldı. 580 günlük cezasının ardından Lula, 2019’da serbest kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaBaşkanDevlet BaşkanıSeçimSeçmenLuiz Inacio Lula Da Silva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi
Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi
Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz
Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi
Zelenski: Rusya’dan beklenen bir adımdı
Zelenski: Rusya’dan beklenen bir adımdı
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Amerika ara seçimler için 8 Kasım’da sandık başına gidiyor
Amerika ara seçimler için 8 Kasım’da sandık başına gidiyor
Türkiye’nin diplomatik misyonluklarından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Türkiye’nin diplomatik misyonluklarından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi
Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول