Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.187,98
ALTIN
1.112,29
DOLAR
18,87
STERLİN
22,64
EURO
20,11
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B...
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2023 Salı 10:32
Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü

Ankara/Bogota

Sao Paulo Valisi Tarcisio Gomes de Freitas, açıklamasında, şiddetli yağışlar sonucu eyalete bağlı Ubatuba, Sao Sebastiao, llhabela, Caraguatatuba ve Bertioga kentlerinde afet durumu ilan edildiğini bildirdi.

Freitas, sel ve toprak kayması nedeniyle 228 kişinin tahliye edildiğini, 338 kişinin de evsiz kaldığını, 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Silahlı kuvvetlere bağlı iki helikopterin arama kurtarma mücadelesine destek için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Freitas, insani yardımlar için ise 7 uçağın hazırlandığını söyledi.

Freitas, ayrıca, afet bölgesine 1,5 milyon dolar yardım yapıldığını duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise şubat ayı boyunca beklenen yağışların son 24 saatte eyalete düştüğü kaydedilerek, zararın büyük olduğu belirtildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, elektrik hatları, haberleşme ve yolcu taşımacılığının büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

BBC'nin haberinde, karnaval kutlamalarının birçok ilde iptal edildiği, onlarca insanın kayıp olduğu kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanı, felaket bölgesini ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felaket bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı. Silva, "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz." paylaşımında bulundu.

Eyalete bağlı Sao Sebastiao Belediyesinin Başkanı Felipe Augusto, yaptığı açıklamada, kaotik bir durumla karşılaştıklarını söylerken, "Hasarın boyutunu henüz ölçmedik. Afetzedeleri kurtarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Augusto, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığını belirterek, durumun "oldukça kritik" olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaSel Ve Toprak Kayması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyareti
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyareti
New York'taki Ortodoks Yahudilerden İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasına tepki
New York'taki Ortodoks Yahudilerden İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasına tepki
BM'den Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırma çağrısı
BM'den Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırma çağrısı
İtalya'da kış aylarında su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor
İtalya'da kış aylarında su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor
Zelenskiy: Eğer Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır
Zelenskiy: Eğer Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır
Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur
AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi