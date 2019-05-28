Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
87288
ALTIN
249.496
DOLAR
6.0351
STERLİN
7.6440
EURO
6.7551
Harbiye Konserleri Başlıyor...
Harbiye Konserleri Başlıyor...
Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü
Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm...
Metro inşaatında yangın
Metro inşaatında yangın
İsrail, Suriye'yi vurdu
İsrail, Suriye'yi vurdu
Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

28 Mayıs 2019 Salı 09:57
7 Okunma
Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

Brezilya’da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi’nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkûmların ‘boğulma’ ve ‘diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma’ sonucu öldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaMahkumIsyanHapishane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu
İsrail, Suriye'yi vurdu
AP seçimleri, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’yi karıştırdı
AP seçimleri, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’yi karıştırdı
Türkiye’den Vatikan Gizli Arşivleri girişimi: Türkiye tarihi araştırılacak
Türkiye’den Vatikan Gizli Arşivleri girişimi: Türkiye tarihi araştırılacak
Trump: Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır değiliz
Trump: Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır değiliz
Tayland’da gemi yandı
Tayland’da gemi yandı
KKTC'de yeni koalisyon
KKTC'de yeni koalisyon
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminden ortak tatbikat
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminden ortak tatbikat
KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı
KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı
Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!
Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans