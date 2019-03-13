Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102000
ALTIN
228.965
DOLAR
5.4552
STERLİN
7.1542
EURO
6.1565
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Sultangazi'de kaza
Son Dakika
Sultangazi'de kaza
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Altay'da savunma değişiyor
Altay'da savunma değişiyor
IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden kan testi geliştirdi
IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden...
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi

Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi

Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi

Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi

13 Mart 2019 Çarşamba 10:44
0 Okunma
Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi

Londra (DHA)

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti. Parlamento'da yapılan oylamada 242 milletvekilinin ‘Evet’ oyuna karşı, 391 milletvekili  ‘Hayır’ oyu kullandı.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı  ve ülkenin birlikten ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı yine reddetti.

Parlamento’da  anlaşma Ocak ayında da  202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti. İngiltere Parlamentosu Çarşamba akşamı, ülkenin 29 Mart'ta AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

MAY: “BREXİT'İN ERTELENMESİ SORUNU ÇÖZMEYECEK”

Başbakan Theresa May, oylama sonrası Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmama konusunda hür iradeleriyle oy kullanacaklarını söyledi.

May, Parlamento'nun AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı reddetmeleri halinde bu kez Perşembe günü yeni bir oylama yapılacağını; milletvekillerine Brexit'in ertelenmesine destek verip vermediklerinin sorulacağını ifade etti.

May yaptığı konuşmada, Brexit'in ertelenmesinin önlerindeki sorunu çözmeyeceğini de belirterek, AB’nin, İngiltere'nin Brexit sürecini tamamlayacağını mı, yoksa ikinci bir referandum mu istediğini öğrenmek isteyeceğini vurguladı. 

CORBYN: "GENEL SEÇİME GİTMELİYİZ"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise İngiltere Parlamentosu'nun müzakere edilecek bir öneri üzerinde anlaşması gerektiğini, kendi önerilerini yeniden Parlamento'ya sunacaklarını belirtti. İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılmasına karşı çıkan İşçi Partisi, ülkenin öncelikle AB'yle gümrük birliğini sürdürmesini ve tek pazarda kalması gerektiğininin önemini vurguluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrexitİngiltereAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib’e ‘beyaz fosfor’lu saldırı!
İdlib’e ‘beyaz fosfor’lu saldırı!
Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!
Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!
Polonya’da şiddetli rüzgâr
Polonya’da şiddetli rüzgâr
Sarı Yeleklilere katılım azaldı
Sarı Yeleklilere katılım azaldı
Ruhani, Irak'ta
Ruhani, Irak'ta
Kolombiya’da uçak düştü: 12 ölü
Kolombiya’da uçak düştü: 12 ölü
Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü
Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü
ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü
ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü
İsrail eylemcileri vurdu: 1 ölü, 42 yaralı
İsrail eylemcileri vurdu: 1 ölü, 42 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans