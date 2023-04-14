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Bosnalı Sırp lider Dodik: Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ciddi düşünüyoruz

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin bağımsızlığını ciddi düşündüklerini söyledi.

14 Nisan 2023 Cuma 18:03
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Bosnalı Sırp lider Dodik: Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ciddi düşünüyoruz

BELGRAD AA- Dodik, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelirken Dodik ve Vucic, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'da da ayrılıkçı söylemlerini sürdüren Dodik, Vucic'i, Bosna Hersek'in iç siyaseti ve sorunların neden "doruk noktasına" ulaştığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Dodik, taşınmaz mülklerin entitelere ait olduğunu savunan yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla olayların tırmandığını savunarak "(Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması) Dayton ve RS'nin haklarına saygı duyulmalı. Öyle bir duruma geldik ki RS'nin bağımsızlık kararını ciddi düşünüyoruz." dedi.

Taşınmaz mülklere ilişkin sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Dodik, "NATO konusunda da Sırbistan'ın tutumunu (askeri tarafsızlık) desteklediğimizi belirtmiştim." diye konuştu.

Vucic de Dayton Barış Antlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek Bosna Hersek'in iki entitesine de yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Bosna Hersek'teki taşınmaz mülk sorunu

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

RS Ulusal Meclisinde (NSRS), Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamamıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti.

Dodik, Anayasa Mahkemesi kararının ardından taşınmaz mülklere ilişkin sorunun çözülmemesi durumunda RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağını söylemişti.

AA

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