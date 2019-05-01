Bolivya’da toprak kayması: 64 ev yıkıldı

Bolivya (DHA)

Yerel medya, Bolivya’nın La Paz şehrinde bulunan San Jorge Kantutani bölgesinde toprak kayması meydana geldiğini duyurdu. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, toprak kaymasında 64 evin yıkıldığını; 88 ailenin ise maddi açıdan zarara uğradığını söyledi. Revilla, bölgedeki evlerin risk nedeniyle önceden boşaltılmış olduğunu; bu nedenle yıkımda kimsenin zara görmediğini söyledi.

Toprak kaymasında zarara uğrayan mağdurlar için sığınma kampı yapılacağı belirtlirken; 2 kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda kişinin tahliye edildiği belirtildi.