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Bolivya Devlet Başkanı geliyor

Bolivya Devlet Başkanı Ayma, Türkiye'ye geliyor

Bolivya Devlet Başkanı geliyor

Bolivya Devlet Başkanı Ayma, Türkiye'ye geliyor

09 Nisan 2019 Salı 10:07
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Bolivya Devlet Başkanı geliyor

ANKARA (DHA) 

Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bolivya’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ikili görüşmede gündeme gelecek konular şu şekilde sıralandı:

"Görüşmelerde ayrıca, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Bolivya’yla bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolivya Devlet BaşkanıJuan Evo Morales Ayma
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