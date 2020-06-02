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BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.

02 Haziran 2020 Salı 10:34
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BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti

LİBYA - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu. UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edildi.


BM: TARAFLARIN KARARINDAN MEMNUNİYET DUYDUK

Tarafların, "en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine" değinilen açıklamada, BM'nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi. Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. UNSMIL, "çatışmaların durmasının, Libya makamlarının tüm imkanlarını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaştırması ve Libyalıların insani ihtiyaçlarının karşılanması için önem arz ettiğini" vurguladı.

DHA

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Birleşmiş Milletler Libya Destek MisyonuLibya Açıklaması
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