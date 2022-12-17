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BM ve AB’den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın bazı gazetecilerin hesaplarını ‘kendisinin gerçek zamanlı konum bağlantısını paylaştıkları’ gerekçesiyle askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri kararı kınadı. Musk ise dün düzenlediği anketin sonucuna göre "Halk konuştu" diyerek gazetecilerin hesaplarını bugün açtı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:06
BM ve AB’den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı

New York Times, CNN ve Washington Post gibi büyük medya kuruluşlarından bazı gazetecilerin Twitter hesapları, ‘Musk'ın gerçek zamanlı konum bağlantısını’ paylaştıkları ve Musk ile ailesinin yaşamını tehlikeye attıkları gerekçesiyle geçen hafta askıya alınmıştı. BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming dün bu kararı eleştirerek “Gazetecilerin Twitter'dan keyfi olarak uzaklaştırıldığı haberlerinden derinden rahatsızım. Medya özgürlüğü oyuncak değildir. Özgür basın, demokratik toplumların temel taşı ve zararlı yanlış bilgilendirmeye karşı mücadelede önemli bir araçtır” açıklamasını yaptı.

AB’DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

AB Değerler ve Şeffaflık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, dün BM’den daha sert bir dille kararı eleştirerek şunları kaydetti;

“Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini gerektirir. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendirilmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler vardır. Ve yaptırımlar, yakında.”

‘HALK KONUŞTU’

Elon Musk dün Twitter kullanıcılarına, askıya alınan hesapların ‘hemen mi yoksa 7 gün içinde mi açılmasını’ danışan anket düzenledi. 3 milyon 690 bin Twitter hesabının yüzde 58.7’si hesapların ‘hemen açılması’ için oy kullandı ve Musk bugün “Halk konuştu. Konumumu ifşa eden hesapların askıya alınması hemen kaldırılacak” açıklamasıyla hesapları açtı.

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Fleming, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından endişelerini dile getirmiş, 10 Kasım’da platformun önemine dikkat çeken bir makale kaleme almıştı. Fleming makalesinde şunları kaydetti;

“Twitter ve diğer platformlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan insanlar için çok önemli araçlardır. Otokratik ülkelerde, insanların yasaklı haberlere ulaşmasını sağlıyorlar. Savaş bölgelerinde, yerinden edilmiş insanların iletişim halinde olmalarını sağlıyorlar. Sosyal medyada insan haklarını iyileştiren akımlar doğdu.”  (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BMABTwitterElon Musk
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