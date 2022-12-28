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BM, Taliban'a kadınlara yönelik kısıtlamaları kaldırması çağrısı yaptı

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:49
BM, Taliban'a kadınlara yönelik kısıtlamaları kaldırması çağrısı yaptı

ABD -  Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Taliban hükümetine Afganistan'daki kadınların ve kızların, eğitimine ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına yönelik yasakların artmasından endişe duyduklarını belirterek bu kısıtlamaları kaldırması çağrısı yaptı. 

Taliban yönetimi geçen hafta kadınların üniversiteye gitmesini ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmasını yasaklamıştı. BM’in 15 üyeli Güvenlik Konseyi, kadınların eğitimine yönelik artan kısıtlamalardan ‘derinden endişe duyduğunu’ açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son kısıtlamaların ‘kaldırılması gerektiğini’ belirtti.

Guterres açıklamasında “Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının istihdamı ve eğitimi üzerindeki son kısıtlamaları, haksız insan hakları ihlalleridir ve iptal edilmelidir. Kadınları ve kız çocuklarını dışlamaya ve susturmaya yönelik eylemler, Afgan halkının potansiyelinde muazzam acılara ve büyük gerilemelere neden olmaya devam ediyor.

STK’LARDA ÇALIŞMAZLARSA İNSANİ YARDIM SEKTEYE UĞRAR

BM Güvenlik Konseyi üyeleri Taliban’a çağrıda bulunarak “Güvenlik Konseyi üyeleri, Taliban'ın kadınlar ve kız çocukları için üniversitelere erişimini askıya aldığına dair haberler karşısında derinden endişe duyuyor ve altıncı sınıftan sonra okulların askıya alınması konusundaki derin endişelerini yineliyor” denildi.

Güvenlik Konseyi kadınların Afganistan’da BM yardımları dahil özellikle insani yardım çalışmalarında önemli bir rol oynadığını ifade ederek kadınların STK’larda çalışmasını yasaklamanın, ülkede insani yardımları sekteye uğratacağını ve bundan bütün ülkenin etkileneceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BMTalibanKadınlara Yönelik Kısıtlamalar
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