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BM raporu: Kaşıkçı cinayeti, Suudi yetkililer tarafından planlanıp, uygulandı

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ilgili hazırladığı raporu açıklandı.

BM raporu: Kaşıkçı cinayeti, Suudi yetkililer tarafından planlanıp, uygulandı

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ilgili hazırladığı raporu açıklandı.

08 Şubat 2019 Cuma 09:13
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BM raporu: Kaşıkçı cinayeti, Suudi yetkililer tarafından planlanıp, uygulandı

BM raporunda Kaşıkçı cinayetinin ‘Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından’ planlanıp, uygulandığı vurgulandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak - 3 Şubat'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Callamard, raporunda "Türkiye'deki görevim sırasında bize sunulan deliller, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Devleti yetkilileri ve bunların emirleri altında bulunanlar tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini göstermekte” ifadelerini kullandı.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BMRaporCemal KaşıkçıCinayetSuudi Arabistan
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