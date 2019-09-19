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BM Genel Sekreteri: Körfez’deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı’nın başlamasıyla basına konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Eğer Körfez’de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" dedi.

BM Genel Sekreteri: Körfez’deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı’nın başlamasıyla basına konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Eğer Körfez’de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:27
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BM Genel Sekreteri: Körfez’deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur

ABD - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suudi Arabistan’da Aramco rafinerilerine düzenlenen saldırının Körfez’deki gerilimi çarpıcı bir şekilde arttırdığını belirterek, "Bu tür bir gerilimi kesinlikle durdurmak zorundayız ve Körfez’de çatışma yaratabilecek durumlardan kesinlikle uzak durmamız gerekir. Eğer Körfez’de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Guterres, dünya liderlerine diyalog çağrısında bulunarak, "Libya’dan Yemen’e, Suriye’den İsrail-Filistin’e, Afganistan’dan Güney Sudan’a diyalog oluşturarak buralarda siyasi çözümlerin önünü açabiliriz. BM’ye gelecek çok sayıda dünya lideri ile barış için diplomasiyi geliştirme şansımız var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio GuterresKörfez
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