BM Genel Sekreteri: Körfez’deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur

ABD - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suudi Arabistan’da Aramco rafinerilerine düzenlenen saldırının Körfez’deki gerilimi çarpıcı bir şekilde arttırdığını belirterek, "Bu tür bir gerilimi kesinlikle durdurmak zorundayız ve Körfez’de çatışma yaratabilecek durumlardan kesinlikle uzak durmamız gerekir. Eğer Körfez’de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Guterres, dünya liderlerine diyalog çağrısında bulunarak, "Libya’dan Yemen’e, Suriye’den İsrail-Filistin’e, Afganistan’dan Güney Sudan’a diyalog oluşturarak buralarda siyasi çözümlerin önünü açabiliriz. BM’ye gelecek çok sayıda dünya lideri ile barış için diplomasiyi geliştirme şansımız var" dedi.