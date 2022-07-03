Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine...
BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
BUÜ Sağlık Uygulama ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Libya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki protestolar kapsamında itidal çağrısında bulundu.

03 Temmuz 2022 Pazar 17:11
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Libya çağrısı

ABD (DHA)

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Libya çağrısı: BM’den yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Genel Sekreter, 1 Temmuz'da Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterileri endişeyle takip ediyor. Barışçıl gösteri yapma hakkını tanıyarak, tüm protestocuları şiddet eylemlerinden kaçınmaya ve güvenlik güçlerini azami itina göstermeye çağırıyor. Genel Sekreter, tüm aktörleri istikrarı baltalayabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyor. Genel Sekreter, Libyalı aktörleri, bölünmeleri derinleştiren ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için bir araya gelme çağrısında bulunuyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bm Genel SekreteriGuterresLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Lugano’daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz
Zelenski: Lugano’daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz
Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu
Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu
Rusya, Odesa’yı füzelerle vurdu: Toplamda 18 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Odesa’yı füzelerle vurdu: Toplamda 18 kişi hayatını kaybetti
Biden: Türkiye’ye F16’ları satmalıyız
Biden: Türkiye’ye F16’ları satmalıyız
Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı
Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin yapılacağı yere geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin yapılacağı yere geldi
Zelenski’den NATO’ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız
Zelenski’den NATO’ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız
Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak
Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak
"Hiçbir Müttefik, Türkiye kadar zarar görmedi"
"Hiçbir Müttefik, Türkiye kadar zarar görmedi"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول