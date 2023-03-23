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BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kutsal ay ramazandan feyz alarak herkes için daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim." dedi.

23 Mart 2023 Perşembe 10:58
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
New York

Guterres, ramazan ayı vesilesiyle bir video mesaj yayımladı.

Tüm dünyadaki Müslümanlara en içten dileklerini ileten Guterres, ramazanın tefekkür ve öğrenme ayı olduğunu kaydetti.

İnsanlığın bu ayda hoşgörü ve merhametle bir araya geldiğini belirten Guterres, BM'nin de misyonunun diyalog, birlik ve barışı yaymak olduğunu anımsattı.

Guterres, bu zor zamanlarda düşüncelerinin çatışma bölgesinde olanlar, yerlerinden edilenler ve acı çekenlerle olduğunu dile getirdi.

Ramazan ayında barış, karşılıklı saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğunu belirten Guterres, "Kutsal ay ramazandan feyz alarak herkes için daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim. Hayırlı ramazanlar." mesajını paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri GuterresRamazan
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