Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.379,97
ALTIN
913,35
DOLAR
15,40
STERLİN
18,92
EURO
16,12
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BM bağımsız soruşturma istedi

BM Genel Sekreteri Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma istedi

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:01
BM bağımsız soruşturma istedi

ABD - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera televizyonunun Filistin asıllı Amerikalı muhabiri Şirin Ebu Akile’nin İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesi karşısında dehşete düştüğünü açıkladı. Guterres, makamları bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütmeye çağırarak sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

BM Genel Sekreteri, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Cenin'de yürüttüğü bir operasyonunu takip ederken İsrail güvenlik güçleri tarafından görevi başında vurularak öldürülen gazeteci Akile’nin ardından açıklama yaptı. Olayda yaralanan diğer gazeteci Ali Samoudi’ye acil şifalar dileyen Guterres, Akile’nin öldürülmesiyle ilgili dehşete düştüğünü belirterek sorumluların hesap vermesi için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma istedi.

MEDYA ÇALIŞANLARI HEDEF ALINMAMALI

Genel Sekreter, gazetecilere yönelik tüm saldırı ve cinayetleri kınadığını ifade ederek gazetecilerin asla şiddetin hedefi olmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada “Medya çalışanları, çalışmalarını özgürce ve taciz, yıldırma veya hedef alınma korkusu olmadan gerçekleştirebilmelidir” ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Al Jazeera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti
ABD’de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi
Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu
Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu
Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
KAZAKİSTAN’DA YENİ DÖNEM
KAZAKİSTAN’DA YENİ DÖNEM

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma