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Blinken: Çin, Tayvan sürecini hızlandırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Stanford Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte konuştu. Şi Cinping liderliğinde Çin’in farklı bir yapıya büründüğünü belirten Blinken, “Pekin, Tayvan’la yeniden birleşme sürecini çok daha hızlı bir zaman çizelgesinde sürdürüyor” dedi.

18 Ekim 2022 Salı 11:41
Blinken: Çin, Tayvan sürecini hızlandırdı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin’in Şi Cinping liderliğinde içeride daha ‘baskıcı’ dışarıda ise daha ‘agresif’ bir pozisyon aldığını ifade ederek, “Son yıllarda Şi Cinping liderliğinde çok farklı bir Çin'in ortaya çıktığını gördük. Yurtiçinde daha baskıcı, yurtdışında daha agresif ve birçok durumda kendi değerlerimize olduğu kadar kendi çıkarlarımıza da meydan okuyor. Son yıllarda Pekin'den Tayvan'a yaklaşımda bir değişiklik oldu. Olumlu bir şekilde oluşturulmuş statükoya bağlı kalmak yerine, statükonun artık kabul edilemez olduğuna ve Pekin'in yeniden birleşmeyi çok daha hızlı bir zaman çizelgesinde sürdürmeye kararlı olduğuna dair temel bir anlayış var” dedi.

“UMARIM O YOLU DENEMEZLER”

Blinken, boğazlardaki ticari trafiğin dünya ekonomisine katkısına dikkat çekerek, olası bir tırmanmanın tüm dünyaya zarar vereceğini belirtti. Blinken, “Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için bir endişe meselesi değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri derinden endişelendiriyor. Her gün boğazlardan geçen ve dünyadaki ekonomiler üzerinde etkisi olan ticari trafik miktarı çok büyük. Eğer bu bir kriz sonucunda bozulursa, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bundan zarar görür. Umarım Pekin, farklılıkların barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamanın yararlarını gerçekten gördüğü bir yere geri dönecektir, işleri zorlama yoluyla ve daha da kötüsü güç kullanarak zorlamaya çalışmaz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDışişleri BakanlığıBakanAntony BlinkenStanford ÜniversitesiÇinTayvan
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