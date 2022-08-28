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Birleşmiş Milletler’den Libya açıklaması

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL), ülkede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

28 Ağustos 2022 Pazar 16:33
Birleşmiş Milletler’den Libya açıklaması

ABD (DHA)

UNSMIL’den yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler, Trablus'ta sivillerin yaşadığı bölgelerde ayrım gözetmeyen bombardımanlar dahil olmak üzere devam eden; sivil kayıplara neden olan, hastaneler ve sivil tesislere zarar veren silahlı çatışmalardan derin endişe duymaktadır. BM, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunmaktadır. Tüm taraflara uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki sivilleri ve sivil nesneleri koruma yükümlülüklerini hatırlatmaktadır” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMLibya
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