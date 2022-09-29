Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.201,45
ALTIN
983,93
DOLAR
18,55
STERLİN
20,24
EURO
18,12
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi...
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli öldü, 40’tan fazla yaralı var

29 Eylül 2022 Perşembe 13:24
Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli öldü, 40’tan fazla yaralı var

İSRAİL - Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün açıklama yaparak Cenin’deki İsrail ordusunun operasyonu sırasında çıkan çatışmada 4 Filistinlinin öldüğünü ve 40’dan fazla yaralı olduğunu duyurdu.



BM Özel Koordinatörü Wennesland açıklamasında “Bugün, İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonu sırasında silahlı çatışmalarda dört Filistinli öldürüldü. 40'tan fazla yaralı var. İşgal altındaki Batı Şeria'daki bu olumsuz gidişattan ve artan istikrarsızlıktan derinden endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı. Wennesland tarafları, sivil nüfusun günlük yaşamlarına zarar veren bir durumdan kaçınmak için tüm çabayı göstermeye çağırdı.

İsrail güçleri (IDF) resmi hesabından olaya dair dün yapılan açıklamada, silahlı saldırıya karışan iki şüpheliyi yakalamak için Cenin Kampında operasyon düzenlediklerini belirtti ve “Bu sabah Cenin Kampındaki operasyon faaliyetleri sırasında, çok sayıda şüpheli, IDF askerlerini hedef almak için evlerine ateş açtı ve patlayıcıları patlattı” açıklamasını yaptı.  

DHA

Son Güncelleme: 29.09.2022 13:34
Anahtar Kelimeler:
BM Özel Koordinatörü WenneslandBMİSRAİLFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO: Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntı sabotajdır
NATO: Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntı sabotajdır
Rüyalar Ülkesi Hollanda
Rüyalar Ülkesi Hollanda
Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü
Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü
Borrell’den doğal gaz boru hattı açıklaması: Tesadüf değil
Borrell’den doğal gaz boru hattı açıklaması: Tesadüf değil
Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu
Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu
Zelenski: Donbas işgalciler için hala bir numaralı hedef
Zelenski: Donbas işgalciler için hala bir numaralı hedef
İsveç duyurdu: Doğal gaz boru hatlarından Baltık Denizi’ne sızıntı var
İsveç duyurdu: Doğal gaz boru hatlarından Baltık Denizi’ne sızıntı var
NASA’nın DART misyonu tamamlandı: Uzay aracı Dimorphos’la çarpıştı
NASA’nın DART misyonu tamamlandı: Uzay aracı Dimorphos’la çarpıştı
BM Temsilcisi Lime: Haiti’de insani facia yaşanıyor
BM Temsilcisi Lime: Haiti’de insani facia yaşanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول