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Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda

03 Eylül 2022 Cumartesi 13:58
Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda

İSVİÇRE - Birleşmiş Milletler, Pakistan’da yaşanan ‘Muson Sel Felaketi’ sebebiyle 6.4 milyon Pakistanlının vahim durumda olduğunu ifade ederek “Pakistan'daki insani krizin ölçeği, ülkenin üçte biri sular altındayken eşi görülmemiş bir boyuta ulaştı” dedi. BM dünkü açıklamasında Pakistan nüfusunun yüzde 15’inin sel felaketinden etkilendiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Pakistan temsilcisi Dr. Palitha Mahipala, başkent İslamabad’dan yaptığı basın açıklamasında, “6.4 milyondan fazla insan insani yardıma çok ihtiyaç duyuyor” dedi. Geçen haftalarda muson yağmurları ülkenin bazı illerinde yıllık yağış ortalamasının beş katından fazla gerçekleşti ve Haziran ayından bu yana 1.200'den fazla insan yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden yaklaşık 400’ünün çocuk olduğu ifade edildi.

SU KAYNAKLI HASTALIKALRDA ARTIŞ

UNICEF'in Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadıl, 18 bin kadar okulun yıkıldığını ve binlercesinin kapatılmak zorunda kaldığını açıkladı. Eğitim sisteminin sel felaketinden aldığı yaraların yanı sıra sağlık sistemini de büyük tehlikeler beklediği kaydedildi. Yardım kuruluşları ishal, kolera, dang humması veya sıtma gibi su kaynaklı olan ölümcül hastalıklarda bir artış olduğu konusunda uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PakistanBM
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