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Birleşik Krallık'ta çoğunluk ikinci referandum istiyor

YouGov tarafından yapılan anketin sonuçları, Birleşik Krallık'ta seçmenlerin çoğunluğun Avrupa Birliği'nden ayrılmama taraftarı olduğunu, seçmenlerin Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile kendilerinin vermek istediklerini ortaya koydu.

Birleşik Krallık'ta çoğunluk ikinci referandum istiyor

YouGov tarafından yapılan anketin sonuçları, Birleşik Krallık'ta seçmenlerin çoğunluğun Avrupa Birliği'nden ayrılmama taraftarı olduğunu, seçmenlerin Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile kendilerinin vermek istediklerini ortaya koydu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:26
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Birleşik Krallık'ta çoğunluk ikinci referandum istiyor

İSTANUL - Ankete göre ikinci bir referandumun hemen yapılması halinde seçmelerin yüzde 46'sı Avrupa Birliği içinde kalınması, yüzde 39'u ise ayrılma yönünde kullanacak. Geri kalanlar ise kararsız.

Kararsızların ve yanıt vermek istemeyenlerin hesaplamadan çıkarılmaları halinde ise AB içinde kalma taraftarı olanların referandumu yüzde 46'ya  karşı yüzde 54 oyla kazanacakları görülüyor.

2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma yanlıları yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla kazanmışlardı.

YouGov anketi ayrıca, Brexit konusunda nihai kararı yeni bir  referandum ile halkın vermesini isteyenlerin oranını yüzde 41, parlamentonun karar vermesini isteyenlerin oranını yüzde 36 olduğunu gösterdi. Kararsızlar çıkarıldığında yeni bir referandum taraftarlarının oranı yüzde 53 oldu.

DHA

Son Güncelleme: 07.01.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
Ikinci ReferandumBirleşik Krallık
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