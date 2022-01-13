Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,082.09
ALTIN
796.64
DOLAR
13.60
STERLİN
18.72
EURO
15.61
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bir günde 947 binden fazla vaka

13 Ocak 2022 Perşembe 13:53
5 Okunma
Bir günde 947 binden fazla vaka

FRANSA - Orta Avrupa’da 5 ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 947 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19’dan en fazla can kaybı İngiltere’de oldu.

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 361 bin 719 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 196 bin 224 kişide Covid-19 tespit edildi ve 313 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 129 bin 587 olarak açıklanırken, can kaybı 398’e ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 80 bin 542 olarak açıklandı ve can kaybı 331 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 179 bin 125 vaka tespit edilirken, 125 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 947 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 947 bin 197 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1413 olarak açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orta AvrupaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almatı Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı
Almatı Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı
BM, 2010 Haiti depreminin 12'nci yılında hayatını kaybedenleri andı
BM, 2010 Haiti depreminin 12'nci yılında hayatını kaybedenleri andı
Sıcaklığın maliyeti 145 milyar dolar oldu
Sıcaklığın maliyeti 145 milyar dolar oldu
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya’nın
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya’nın
Son yüzyılın hava sıcaklığı rekoru kırıldı
Son yüzyılın hava sıcaklığı rekoru kırıldı
ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar
Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar
Avrupa Komisyonu: Sassoli’nin anısına bayraklar yarıya indirildi
Avrupa Komisyonu: Sassoli’nin anısına bayraklar yarıya indirildi
Rusya, vatandaşlarını Kazakistan’dan tahliye etmeye devam ediyor
Rusya, vatandaşlarını Kazakistan’dan tahliye etmeye devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma