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Bilim adamları, teşhisten yıllar önce demans belirtilerini tespit ediyor

13 Ekim 2022 Perşembe 16:34
Bilim adamları, teşhisten yıllar önce demans belirtilerini tespit ediyor

İNGİLTERE - İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi bilim insanları, hastaların yıllar önceki sağlık verilerine bakarak demans gibi hastalıkların teşhisi konmadan bazı belirtiler gösterdiğini tespit etti.

Cambridge bilim adamları, demans teşhisi konmadan yıllar önce hastalarda beyin bozukluğu belirtilerini tespit etmenin mümkün olabileceğini belirledi. Demans gibi hastalıkların yalnızca belirtiler ortaya çıkınca teşhis edilmesi sebebiyle araştırma yapan bilim insanları, bu tip hastalıklara sebebiyet veren nörolojik dejenerasyonunun yıllar önce başladığını belirterek 40-69 yaş arası yarım milyon kişinin verilerini analiz etti.

ERKEN BELİRTİLER

Katılımcıların sağlık ve hastalık teşhislerinin yanı sıra problem çözme, hafıza, tepki süreleri, kavrama kuvveti, kilo kaybı veya alımı gibi verilerinin geriye dönük analizi yapıldı. Sorun çözme görevleri, tepki süreleri, sayı listelerini hatırlama, ileriye dönük hafıza (daha sonra bir şeyi yapmayı hatırlama yeteneğimiz) ve çift eşleştirme söz konusu olduğunda, Alzheimer hastalığına yakalanan kişiler sağlıklı bireylere kıyasla daha düşük puan aldığı tespit edildi. Bu durum aynı zamanda bilinen daha nadir bir demans türü geliştiren insanlar için de geçerliydi.

‘GEREKSİZ YERE ENDİŞE ETMEYİN’

Cambridge Üniversitesi Klinik Nörobilimler Bölümü'nden çalışmanın kıdemli yazarı Dr Tim Rittman şunları kaydetti;

"İnsanlar, örneğin sayıları hatırlamakta iyi değillerse, gereksiz yere endişelenmemelidir. Bazı sağlıklı bireyler bile doğal olarak yaşıtlarından daha iyi veya daha kötü puan alacaklardır. Ancak, hafızasının veya hatırlamalarının kötüleştiğine dair herhangi bir endişesi olan veya bunu fark eden herkesi pratisyen hekimleriyle konuşmaya teşvik ediyoruz.”

DHA

Son Güncelleme: 13.10.2022 16:36
Anahtar Kelimeler:
Demans BelirtileriBilim Adamları
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