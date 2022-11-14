Biden ve Cinping Endonezya’da bir araya geldi

ENDONEZYA - Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için Bali Adası’nda bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşme gerçekleştirdi. Biden’ın Ocak 2021’de göreve gelmesinden bu yana iki liderin ilk kez yüz yüze görüştüğü ifade edildi.



Xinhua’da yer alan habere göre Şi Cinping yaptığı kısa açıklamada iki büyük ülkenin liderleri olarak ikili ilişkiler için doğru yolu belirlemeleri gerektiğini söyleyerek, Biden ile Çin-ABD ilişkilerinde stratejik öneme sahip konularda ve başlıca küresel ve bölgesel konularda ‘samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunmaya’ hazır olduğunu ifade etti. Biden ile görüşmesinin dünyanın dikkatini çektiğini kaydeden Cinping, iki tarafın dünya barışına daha fazla umut, küresel istikrara daha fazla güven ve ortak kalkınmaya daha güçlü ivme sağlamak için tüm ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini söyledi.



Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın Cinping’le görüşmesi öncesi kısa bir açıklamada bulunduğu ve Cinping’le şahsen görüşebildiği için gerçekten mutlu olduğunu ifade ettiği belirtildi. Açıklamada Biden’ın şu ifadelerine yer verildi:



“İki ulusun liderleri olarak, benim görüşüme göre, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin farklılıklarımızı yönetebileceğini, rekabetin çatışmaya dönüşmesini engelleyebileceğini ve karşılıklı iş birliğimizi gerektiren acil küresel meselelerde birlikte çalışmanın yollarını bulma sorumluluğunu paylaşıyoruz. Ve bunun iki ülke ve uluslararası toplum adına kritik olduğuna inanıyorum. Bu, cuma günü konuştuğum yaptığım COP27 toplantısının temasının anahtarıydı. Ve umarım önümüzdeki birkaç saat içinde bu zorlukların birçoğunu birlikte tartışacağız.”



İki liderin görüşmesine dair 10 Kasım’da Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin ABD ve Çin arasındaki iletişim hatlarını sürdürme ve derinleştirme, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme ve özellikle uluslararası toplumu etkileyen ulusötesi zorluklar üzerinde ABD çıkarlarının örtüştüğü yerlerde birlikte çalışma çabalarını tartışacakları belirtilmişti. Ayrıca iki liderin bir dizi bölgesel ve küresel meseleyi de görüşeceği ifade edilmişti.