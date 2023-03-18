Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Biden, Putin'in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM'nin kararını haklı buldu

ABD Başkanı Joe Biden: "Bence haklı bir karar. Ancak sorun şu ki (UCM) bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte de tanınmıyor"

18 Mart 2023 Cumartesi 03:41
Biden, Putin'in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM'nin kararını haklı buldu

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin yakalama kararına ilişkin "(Putin) Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." diyerek, kararı haklı bulduğunu ancak mahkemenin uluslararası ölçekte tanınmadığını belirtti.

Biden Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararına ilişkin Biden, "Bence haklı bir karar. Ancak sorun şu ki (UCM), bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte de tanınmıyor." dedi.

Biden, diğer taraftan, kararın önemli bir noktaya temas ettiğini belirterek, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin soruya, "Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." yanıtını verdi.

Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta yapacakları görüşmeyle ilgili, görüşmeden çıkacak sonuca bakacaklarını söyleyen Biden, Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından ailesinin bazı üyelerinin Çin ile bağlantılı ödemeler yaptıkları iddialarının ise doğru olmadığını kaydetti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd BaşkanıJoe BidenUCMPutinKararHaklıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde depremzedelerle dayanışma konseri düzenlendi
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde depremzedelerle dayanışma konseri düzenlendi
Lübnan'ın Trablusşam kentinde "ramazanı karşılama" etkinliği düzenlendi
Lübnan'ın Trablusşam kentinde "ramazanı karşılama" etkinliği düzenlendi
Sırbistan'da "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi
Sırbistan'da "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
Tatar: KKTC adıyla uluslararası toplantıda yer almamız gerçekten çok anlamlıydı
Tatar: KKTC adıyla uluslararası toplantıda yer almamız gerçekten çok anlamlıydı
Paris'te Emniyet Müdürlüğü, grevdeki çöp toplayıcılarını zorla çalıştırmaya başladı
Paris'te Emniyet Müdürlüğü, grevdeki çöp toplayıcılarını zorla çalıştırmaya başladı
ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı
ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı
ABD, Nijer'e desteğini yineledi
ABD, Nijer'e desteğini yineledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi