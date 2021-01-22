Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
445.143
DOLAR
7.4321
STERLİN
10.1350
EURO
9.0366
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Biden ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi'

ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın yönetiminde de Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışman görevini devam ettiren Dr. Anthony Fauci, ilk basın toplantısında Donald Trump'ın koronavirüse yönelik açıklamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Fauci, eski Başkan Trump’ın hidroksiklorokin açıklamasının bilimsel olmadığını belirtti.

22 Ocak 2021 Cuma 09:31
3 Okunma
'Biden ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi'

Baş Tıbbi Danışman görevini yeni Başkan Joe Biden döneminde de devam ettiren Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da dün yapılan basın toplantısında Trump’ın daha önce ‘hidroksiklorokin’ ile ilgili açıklamasına değinerek, “Geriye dönmek istemiyorum, ama söylenen şeyler olduğu çok açık, hidroksiklorokin gibi şeyler ve bunun gibi diğer şeyler hakkında, bu gerçekten rahatsız ediciydi, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmıyorlardı” dedi.

TRUMP’IN HİDROKSİKLOROKİN AÇIKLAMASI

Eski Başkan Donald Trump, geçen yıl mayıs ayında hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini söylemişti. Trump ayrıca ilacın çok sayıda hayat kurtardığını da sözlerine eklemiş ancak diğer yandan FDA, hidroksiklorokinin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin "Koronavirüs tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği" ve "ciddi yan etkilerinin olduğu" sonucuna vardığını açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenBaşkanDr. Anthony Fauci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
Toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
Irak’ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
Irak’ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Hindistan’da ‘Dünyanın en büyük aşı kampanyası’ tereddütlü başladı
Hindistan’da ‘Dünyanın en büyük aşı kampanyası’ tereddütlü başladı
ABD ekonomisinde Kovid-19 karamsarlığı
ABD ekonomisinde Kovid-19 karamsarlığı
ABD'deki tarihi başkanlık devir teslim töreninin programı açıklandı
ABD'deki tarihi başkanlık devir teslim töreninin programı açıklandı
AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu
AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma