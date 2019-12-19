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Beyaz Saray’dan Trump’ın azil oylamasına dair açıklama

Temsilciler Meclisi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, “Bugün, Temsilciler Meclisi’nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti” dedi.

Beyaz Saray’dan Trump’ın azil oylamasına dair açıklama

Temsilciler Meclisi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, “Bugün, Temsilciler Meclisi’nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti” dedi.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:26
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Beyaz Saray’dan Trump’ın azil oylamasına dair açıklama

ABD - Trump’a yönelik ‘görevini kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ başlıklarından oluşan iki azil maddesinin Temsilciler Meclisi’nde oylanmasına ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bugün, Temsilciler Meclisi’nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti. Hiçbir Cumhuriyetçi oyu almadan ve yapılan yanlışın hiçbir kanıtı olmadan demokratlar, Trump’a yönelik yasadışı iki azil maddesini Temsilciler Meclisi’nden geçirdi” İfadeleri kullanıldı.

“ABD HALKI BU UTANÇ VERİCİ DAVRANIŞA KANMIYOR”

Ayrıca, tüm bu ‘uyduruk’ azil süreci boyunca, Trump’ın temel adalet ve yasaya uygun bir süreçten mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Tüm bu maskaralık, Demokratların, ülkenin halkı için çalışan bir Kongre’ye ihtiyaç duyduğunu unutmuş olduğuna işaret ediyor. Onların, Trump’a yönelik sonsuz nefreti, 2016 seçim sonuçlarını iptal etme ve 2020 seçimlerini uygunsuz şekilde etkileme isteklerini tetikliyor. ABD halkı bu utanç verici davranışa kanmıyor” dendi.

“BENİM DEĞİL, SİZİN PEŞİNİZDELER”

Öte yandan Trump da oylama sonrası Senatörlerin ve diğerlerinin kendi lehine attığı Tweet’leri Retweet’leyerek (yeniden Tweet’leme), üzerinde “Aslında onlar (Demokratlar) benim peşimde değil, sizin peşinizde. Ben sadece takıldıkları bir engelim” yazan bir fotoğrafını paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayTrumpAzil Oylama
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