Beyaz Saray efsane isimleri ağırladı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’a yolu düşen ünlü isimlerin çoğunluğu bir şekilde Beyaz Saray’a uğruyor. Kimi zaman ortak projeler yapıyorlar kimi zaman ise Beyaz Saray'da düzenlenen etkinliklere katılıyorlar. ABD’nin önceki Başkanı Donald Trump sırasında bu ziyaretler oldukça azalmıştı. Fakat Biden'la birlikte ziyaretçilerin sayısı da arttı.



Washington DC'nin meşhur sanat merkezi 'John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi' düzenlenilen etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Amerikan kültürüne katkı sağlayan sanatçıların onurlandırıldığı 'Kennedy Center Honors' bu sene gerçekleşti. 2022 yılının Kennedy Center Ödüllerinin sahibi Amy Grant, Gladys Knight, George Clooney, TaniaLeón, Adam Clayton, Larry MullenJr., TheEdge ve Bono’ydu.





Dünya gözüyle buna da şahit olduk!



ABD Başkanı Joe Biden George Clooney, U2 üyelerini, Amy Grant ve TaniaLeón'i Beyaz Saray'da ağırladı. Julia Roberts ve Matt Damon ile geçerken selamlaştık. Pazar günü gerçekleşen bu organizasyon gerçekten muhteşemdi.





Katılımcılar arasında ayrıca First Lady Dr. Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve eşi Beyaz Saray Kabine Sekreteri EvanRyan, ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci de bulunuyordu.





Kennedy Center Onur Ödülleri



Kennedy Center Onur Ödülleri, Sahne Sanatları ve Amerikan kültürüne yaşam boyu katkıları için verilen ve yıllık düzenlenen bir ödül töreni. Her sene Aralık ayında düzenlenen ödül törene 1978'den beri gerçekleştiriliyor.

Beyaz Saray'ın geleneksel Noel ağaçları aydınlatıldı



Beyaz Saray'ın hemen önündeki Ellipse parkına dikilen 1 büyük, 58 küçük çam ağacı aydınlatıldı. 100 yıldır gerçekleştirilen bu gelenek başkent Washington’un en önemli noel sembollerinden birisi.



ABD Başkanı Biden ve ailesi geri sayım yaptıkları ''Ulusal Noel Ağacı'nın'' ışıklarını yaktı. Yeşil ışıklarla donatılmış ağaç ise gecenin karanlığında görsel bir şölen yarattı.



Başkan Calvin Coolidge döneminden bu yana her yıl geleneksel olarak aydınlatılan ağaç, 1 Ocak’a kadar halkın ziyaretine açık olacak. Her ağaç bir okul tarafından süsleniyor. Cuma-Cumartesi gece 11'de diğer günler 10'a kadar ışıklar açık.





Kongre önündeki ağaç da aydınlatıldı



ABD Kongre Binasi önündeki Noel ağacı da ışıklandırıldı. 1964'ten beri her sene farklı eyaletteki ormanlardan ağaç getiriliyor. 24 metre uzunluğundaki dev yılbaşı ağacında 5 bin adet süs bulunuyor. North Carolina'dan getirilen ağaç 1 Ocak'a kadar herkesin ziyaretine açık





ImagineDragons’tan Washington çıkarması!



Thunder, Believer, WhateverItTakes, Demons gibi şarkılarıyla milyonların hayranlığını kazanan ünlü müzik grubu ImagineDragons 10 yıl sonra Washington DC’de konser verdi. On binlerce insan CapitalOne Arenada gerçekleşen konsere hayran kaldı. Şahsen ben de gerçekten bayıldım. Efsane bir konser gerçekleşti.





2008 yılında kurulan ImagineDragons grubu, dünyanın en büyük rock gruplarından biri olmak için 2012’de Las Vegas’tan yola çıktı. Başlangıçta alternatif rock grubu olarak kendinilerini gösterdiler, ancak pop, rock ve elektronik müziğin unsurlarını müthiş bir şekilde bir araya getirerek fırtına estirdiler ve ana müzik listelerine girdiler.



Dünya Türk Kahvesi Günü Amerikan Kongresinin resmi kayıtlarına girdi!





Virginia Milletvekili Don Beyer tarafından Türk Kahvesi Günü tanınarak bir ilk gerçekleşti.



13 yıldır ABD'de Türk kahvesinin tanıtılmasına emek veren TurkishCoffeeLady'nin girişimiyle ABD Kongresi resmen tanıdı.





Önce Başkent Washington’da ardından New York’un Times Meydanı’nda Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. TurkishCoffeeLady Vakfı’ndan Gizem Şalcıgil White başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarını kutluyorum.





Etkinliklerin yanı sıra Amerikan makamları tarafından da takdirname ile kutlanması ve tanınması gerçekten çok değerli.



ABD makamlarınca tanındı



New York ile ABD’de başkent Washington D.C, Maryland eyaleti, Virginia'nın Alexandria ve Fairfax, Florida’nın Ft. Lauderdale ve Michigan’ın Kalamazoo şehirlerinin de 5 Aralık’ı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanındı.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.



ABD'nin başkenti Washington D.C'nin Belediye Başkanı MurielBowser, 2020’de, 5 Aralık'ı "Türk Kahvesi Günü" ilan eden ilk belediye başkanı olmuştu.