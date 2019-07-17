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Berger: Türkiye'nin yanındayız

AB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayız

Berger: Türkiye'nin yanındayız

AB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayız

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38
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Berger: Türkiye'nin yanındayız

ANKARA, (DHA)

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AB BüyükelçisiChristian Berger
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