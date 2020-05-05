Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 97 ölüm

BELÇİKA - Belçika’da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 16’ya; toplam vaka sayısı ise 50 bin 509’a ulaştı.
DHA
Belçika’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 16’ya yükseldi.
Belçika’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 16’ya yükseldi.
BELÇİKA - Belçika’da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 16’ya; toplam vaka sayısı ise 50 bin 509’a ulaştı.
DHA