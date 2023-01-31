Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.976,55
ALTIN
1.162,70
DOLAR
18,82
STERLİN
23,14
EURO
20,41
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 316 Sözleşmeli Personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Belçika'da İslam Temsil Kurulu dinler arası diyalog platformuna çağrılmadı

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, dinler arası diyalog platformundan dışlandıklarını, bu tutumun altında yatan gerekçelerin ülkedeki Müslümanların hayatına da yansıdığını ve çok sayıda ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

31 Ocak 2023 Salı 15:44
Belçika'da İslam Temsil Kurulu dinler arası diyalog platformuna çağrılmadı

BRÜKSEL - Üstün, başkanlık ettiği kurumun ve Müslüman toplumun uğradığı ayrımcılıkla ilgili yazılı açıklama yayımladı ve ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne'un Belçika İslam Temsil Kuruluna ayrılan ödeneği kestiğini belirten Üstün, "Kurumumuz artık faturalarını ödeyemiyor. Kirayı ödeyemediğimiz için ofisimizden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Operasyonlarımız hem finansal hem de yasal olarak sabote ediliyor. Bu konuda çok üzgünüz ve endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Üstün, Kurulun 1999'dan beri Belçika'da Müslüman toplumun resmi temsilcisi olarak tanındığını, birçok adalet bakanıyla yapıcı ve saygılı bir şekilde çalıştıklarını ancak van Quickenborne'un göreve gelişiyle olumlu gidişatın bozulduğunu anlattı.

Adalet Bakanlığının Kurula art arda talepler dayattığını belirten Üstün, dün itibarıyla Kurulun, yönetimine kadınlar ve uzmanların seçilmesi de dahil istenilen tüm talepleri kabul ettiğini bildirdi.

"Belçika'daki Müslümanlar en üst düzeyde ayrımcılığa uğruyor." ifadesini kullanan Üstün, şunları kaydetti:

"Söz konusu olan sadece Kurulun tanınması değil, aynı zamanda İslam'ın uygulamada bir din olarak tanınmasıdır. Belçika'daki Müslümanlar sistematik olarak temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor."

Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Müslümanların net bir kanıt olmadan suçlanabildiğini, 2020'de istihbarat birimlerinin, raporlarını basına sızdırıp manipüle ederek haberler çıkartıp Kurulun bir başkan yardımcısının ajanlıkla suçlanarak istifaya zorladığını söyledi.

Üstün, televizyon programlarında ya da sosyal medyada Müslüman siyasetçilerin aşırıcılıkla suçlanması, karalama kampanyalarıyla istifaya zorlanması, başörtülü olduğu için Müslümanların başvurdukları okullara kabul edilmemesi, iş başvurularında ayrımcılığa maruz kalması gibi çok sayıda örnek olduğunu ve bunlara karşı açılmış birçok davanın bulunduğunu anlattı.

"Bardağı taşıran son damla"

"Liberal bir adalet bakanını, resmi olarak ülkede tanınmış bir dinin örgütlenmesine bu kadar derinden dahil olmaya iten neydi?" sorusunu yönelten Üstün, şunları kaydetti:

"2020 yılının başından itibaren Adalet Bakanlığının Kurulun üzerindeki baskıları ve ayrımcı uygulamaları sürüyor. Bakan'ın kendisinin çıkardığı kararnameyle ödemeyi taahhüt ettiği finansmanı sağlamaması nedeniyle Kurulumuz ekonomik sıkıntıya düştü. 2022 yılında hiçbir ödenek alamadık."

Üstün, son olarak dün, Belçika'daki diğer dinlerin temsilcileri ile "hoşgörü ve birlikte yaşam" temelinde kurulmuş ve her sene toplanan Dini Hizmetler Federal Diyalog Konseyine kendisinin davet edilmediğini, böylece İslam dinini temsilen kimsenin toplantıda yer almadığını ve bunun "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade etti.

Süreç

Belçika İslam Temsil Kurulu, 1996'dan bu yana camilerin tanınması için başvuruda bulunma, İslami din eğitimini organize etme, imam atama, yetiştirme ve halka açık mezarlıklarda Müslümanlar için yer tesis etme gibi sorumluluklarıyla Belçika devleti ile Müslüman cemaati arasında resmi bir temas noktası görevini üstleniyor.

Kurulun yapısı ve faaliyetleri, Adalet Bakanı tarafından göreve geldiği 2020 yılından itibaren mercek altına alındı.

Kurula amatör olduğu, yeterince şeffaf olmadığı, başka ülkelerin tesirinde olduğu yönünde suçlamalar yönelten Bakan, Kurulun daha kapsayıcı, çoğulcu, temsilci ve şeffaf olması taleplerinde bulundu. Kurul akabinde yapısal değişikliklere gitse de van Quickenborne bunları yeterli bulmadı. İstifaya zorlanan başkan yardımcısı tarafından açılan dava üzerine, Kurulun içişlerine karıştığı nedeniyle haksız bulunan van Quickenborne, bunun üzerine resmi tanınırlığı tesis eden kararnameyi Eylül 2022'de kaldırmıştı. Bakan, Ekim 2022'de ise Kurulu bir yıllığına tanıdığını ifade eden bir kararname çıkarmıştı. Belçika İslam Temsil Kurulu bunun üzerine halen devam eden hukuki süreci başlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İslam Temsil KuruluBelçikaDiyalog
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da enerji sendikalarından şubatta 3 günlük grev kararı
Fransa'da enerji sendikalarından şubatta 3 günlük grev kararı
Japonya ve NATO ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştı
Japonya ve NATO ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştı
Rusya ve Belarus askerlerinin ortak eğitim yapacağı merkez kurulacak
Rusya ve Belarus askerlerinin ortak eğitim yapacağı merkez kurulacak
İsrail ve ABD dışişleri bakanları, "Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi"ni görüştü
İsrail ve ABD dışişleri bakanları, "Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi"ni görüştü
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 72'ye yükseldi
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 72'ye yükseldi
Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi
İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi
DSÖ: Kovid-19 küresel risk taşıyan tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmayı sürdürüyor
DSÖ: Kovid-19 küresel risk taşıyan tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmayı sürdürüyor
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi