Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor. ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar Dedeağaç Limanı’ndan indirilmeye başlandı. İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi. Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı. Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

28 BİN ASKER YER ALIYOR

Yunanistan bu yıl ilk kez “Defender Europe” planlarına dahil edildi.Türkiye'nin de yer aldığı DEFENDER Europe 21” tatbikatında 21’i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılıyor. Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında… ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıklamıştı.