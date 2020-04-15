Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
“İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini aksatmamalı”
“İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini...
Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'da korkutan deprem!
Fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır
Fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ederken Batı Afrika ülkelerinde menenjit vakası 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:14
0 Okunma
Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

GANA - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Batı Afrika ülkelerini bu kez de menenjit salgını vurdu.Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden yetkililer, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti. Yetkililer, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu. Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Batı AfrikaMenenjit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü
Ortodoksların hac merkezi koronavirüs pençesinde
Ortodoksların hac merkezi koronavirüs pençesinde
Koronavirüsten komaya giren ABD'li kadın yoğun bakımda doğurdu
Koronavirüsten komaya giren ABD'li kadın yoğun bakımda doğurdu
Güney Kore'de koronavirüs endişesi
Güney Kore'de koronavirüs endişesi
Rusya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Rusya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 119 bin 718 ölü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 119 bin 718 ölü
İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı
İngiltere’de altı aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu
İngiltere’de altı aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 585’e yükseldi
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 585’e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı