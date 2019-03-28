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Bangladeş’te 19 katlı binada yangın

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 19 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinden ekiplerin de yangına müdahale ettiği belirtildi.

Bangladeş’te 19 katlı binada yangın

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 19 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinden ekiplerin de yangına müdahale ettiği belirtildi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:34
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Bangladeş’te 19 katlı binada yangın

BANGLADEŞ - Yerel basın, binada çok sayıda insanın mahsur kaldığını; söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BangladeşYangın
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