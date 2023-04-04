Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.872,26
ALTIN
1.228,05
DOLAR
19,23
STERLİN
24,02
EURO
20,98
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ile Kosova'da kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

04 Nisan 2023 Salı 16:42
1 Okunma
Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

SARAYBOSNA AA- Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının, şehirler arası yolların bir süre kapanmasına yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin Kosova sınıra yakın, Medvedja bölgesinde yüzlerce ev ve işyerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Kraljevo kentinde kar nedeniyle ağaçların yıkıldığı bilgisi verilen açıklamada, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin söz konusu bölgelerde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Başkent Belgrad'da ise etkisini birkaç saat gösteren kar yağışı, şehir trafiğini felç etti.

Öten yandan Hırvatistan ve Karadağ'da şiddetli rüzgar Adriyatik Denizi kıyı şeridindeki çoğu feribot hattının durmasına sebep oldu. Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan Belgrad'a giden bazı uçuşlar ise ertelendi.

Bosna Hersek'te ise başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Ayrıca, ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ndeki bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı.

Kosova'da elektrik şebekesinde hasar meydana geldi

Kosova'nın başkenti Priştine'de gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı.

Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS), şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekesinde hasar meydana geldiğini duyurdu.

KEDS'in açıklamasında, "Gece geç saatlerde Kosova'nın tamamını etkisi altına alan rüzgar ve kar yağışı sonucu elektrik şebekesinde hasar meydana geldi. KEDS ekipleri sahada ve elektrik arzını eski haline getirmeyi taahhüt ediyor." ifadelerine yer verildi.

Şiddetli yağış nedeniyle sabahın erken saatlerinde şehir parkının yanındaki yola bir ağaç devrildi.

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, yolların trafiğe güvenli hale getirilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan İçişleri BakanlığındanBalkan ülkeleri SırbistanHırvatistanKaradağBosna Hersek Ile Kosovada Kar Yağışı V
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti
Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti
Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu
Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu
Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu
Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu
ABD, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
ABD, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
Togg T10X Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi
Togg T10X Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi
Kuleba: Avro-Atlantik güvenliği için Ukrayna'nın üyeliğinden daha iyi bir çözüm yok
Kuleba: Avro-Atlantik güvenliği için Ukrayna'nın üyeliğinden daha iyi bir çözüm yok
İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi
İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi
Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi
Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi
İran'ın Tebriz kentindeki bir kız okulunda 20 öğrenci zehirlendi
İran'ın Tebriz kentindeki bir kız okulunda 20 öğrenci zehirlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi