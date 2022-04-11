Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.446,13
ALTIN
920,71
DOLAR
14,69
STERLİN
19,17
EURO
16,01
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Salar Belediye Başkanlığı Memur alacak
Salar Belediye Başkanlığı Memur...
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

11 Nisan 2022 Pazartesi 15:33
Bakan Özer, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

KATAR - Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, Büyükelçi M. Mustafa Göksu'dan Türkiye'nin Katar'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Göksu, Bakan Özer'e kendisini ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti. Bakan Özer de Büyükelçiliğin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Göksu'ya teşekkür etti. 

Bakan Özer, daha sonra Büyükelçilik binasındaki Eğitim Müşavirliğini de ziyaret etti. 

BAKAN ÖZER'DEN KATAR ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra beraberindeki heyetle Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hassan Al-Derham'ı ziyaret etti. Bakan Özer, görüşmede dost ve kardeş ülke Katar'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek her alanda olduğu gibi iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin de son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini kaydetti. Türkiye ve Katar arasında eğitimin tüm seviyelerinde iş birliklerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Bakan Özer, "Yükseköğretim seviyesinde öğrenci değişimi ile ilgili karşılıklı burs programları aktif olarak yürütülmektedir.  1929 yılından beri farklı üniversitelere öğrenci göndermekteyiz. Buraya da 1416 kapsamında öğrenci gönderiyoruz. İş birliklerini daha üst düzeye getirip kapasiteyi artırma niyetimiz var" dedi.  

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadede güçlenmesinde eğitim iş birliklerinin önemli olduğuna değinen Özer, şunları söyledi:

"Burada eğitim alan çocuklarımız iki ülke arasında kültür elçisi gibi vatandaşlarımız arasında birer köprü vazifesi kurarak dostluğumuzun güçlenmesine, nesilden nesile aktarılmasına fayda sağladığı kanaatindeyim. Bu anlamda iş birliklerine önem veriyoruz." 

Üniversite hakkında bilgi veren Al-Derham da ülkesine ve Katar Üniversitesine ziyaretleri için Bakan Özer'e teşekkür etti. Al-Derham eğitim alanındaki iş birlikleri artırmak istediklerini belirterek "Güçlü bir ülke olan Türkiye, öğrenci sayısının büyüklüğü, eğitimdeki kapasitesi, yetkinliği ve coğrafi konumu itibarıyla bölgesindeki ülkeler için eğitimde çekim merkezi hâline dönüştü" dedi. Görüşmede 1416 kapsamında Katar'a gönderilecek Türk öğrencilerin sayısının artırılmasında mutabık kalındı. Türk öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doha BüyükelçiliğiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu
Zelenski: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu
Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu
Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında
Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor
Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor
Fransa’da seçim
Fransa’da seçim
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında
Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım
Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım
AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu
AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu
Amerikalıların yarısının İslam hakkında bilgisi yok
Amerikalıların yarısının İslam hakkında bilgisi yok

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma