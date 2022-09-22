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Bakan Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu’na katıldı

22 Eylül 2022 Perşembe 15:46
Bakan Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu’na katıldı

AZERBAYCAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu’na katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu’nda konuştu. Sözlerine şiirle başlayan Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin en kalbi selamlarını Azerbaycanlılara iletti. Bakan Koca, programla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan’da söz şiirle başlar. Biz de, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumundaki açılış konuşmamıza, halkımızın, 28 yıl işgal altında kalmış Karabağ toprakları ve dönemin zor şartlar altındaki Azerbaycan halkı hakkındaki duygularıyla başladık” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca programın öncesinde Haydar Aliyev’in mezarını, Şehitler Hiyabanı’nı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Bakan koca ziyaretine ilişkin, "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu sebebiyle bulunduğumuz kardeş ülke Azerbaycan’da, ilk olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önceki Cumhurbaşkanı rahmetli Haydar Aliyev’in mezarını, Şehitler Hiyabanını ve Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Allah ruhlarını şad etsin" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 22.09.2022 15:49
Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaTürkiyeAzerbaycan Sağlık İş Forumu
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