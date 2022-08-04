Bakan Çavuşoğlu’nun Malezya temasları

Kamboçya’nın ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gelen Bakan Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili “Kamboçya’nın ardından temaslarda bulunmak üzere ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımız Malezya’dayız” ifadelerini kullandı. Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir araya gelen Çavuşoğlu görüşmeye dair, “Stratejik ortağımız Malezya'nın Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Başbakanla görüşmesinin ardından Malezyalı mevkidaşı Saifuddin Abdullah ile bir araya gelerek düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, “Malezyalı mevkidaşım Saifuddin Abdullah’la ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması’nı yakında imzalayacağız. Enerji, turizm, ulaştırma ve teknoloji alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz” dedi. Basın toplantısının ardından Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein ile görüşen Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair, “Malezya Kıdemli Savunma Bakanıyla görüştük. Savunma sanayi iş birliğimizi geliştirmek amacıyla önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık” açıklamasında bulundu.