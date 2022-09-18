Bakan Çavuşoğlu İngiltere’de

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız” ifadelerini kullandı.
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız” ifadelerini kullandı.
DHA