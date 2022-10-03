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Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Libya’da

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:27
Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Libya’da

LİBYADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığınca ziyarete dair yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluLibya
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