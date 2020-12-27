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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda buluduğu Libya’da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı.

27 Aralık 2020 Pazar 09:52
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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar  ve beraberindeki askeri heyet Libya'da resmi temaslarını sürdürüyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya’da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın da katıldığı tören, ulusal marşın çalınması ile başladı. Tören, harp okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmî geçidin ardından sına erdi. Dereceyle mezun olan öğrencilere diplomaları, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri,  İçişleri Bakanı Başağa’nın yanı sıra Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından takdim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBHulusi AkarLibya
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