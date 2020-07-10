Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 16 oldu
Son Dakika
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı...
İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8
Son Dakika
İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde...
15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyor
Son Dakika
15 Temmuz şehidinin ismi polis...
Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı?
Son Dakika
Yerli kripto para borsası global...
'Arpa ve buğdaydaki verim umut verici'
Son Dakika
'Arpa ve buğdaydaki verim umut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar, Ukrayna’da askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün geldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de resmi temaslarını sürdürüyor.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:35
0 Okunma
Bakan Akar, Ukrayna’da askeri törenle karşılandı

KIEV - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran tarafından resmi törenle karşılandı. Bakan Akar ve beraberindeki heyet, törenin ardından Savunma Bakanlığı’nın içinde yer alan Ukrayna’nın Koruyucuları Anıtı’nı ziyaret etti. Akar ve Tiran, ülkenin doğusundaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına burada çiçek bıraktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı İgor Pedraşka ile görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da kan donduran olay!
Ukrayna'da kan donduran olay!
Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz
Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz
Uluslararası Af Örgütü’nden Trump’a DSÖ eleştirisi
Uluslararası Af Örgütü’nden Trump’a DSÖ eleştirisi
Sırbistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tıbbi yardım teşekkürü
Sırbistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tıbbi yardım teşekkürü
ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
ABD'de gözaltına alınan asker ırkçı örgüte "bilgi sızdırdığı" suçlamalarını reddetti
ABD'de gözaltına alınan asker ırkçı örgüte "bilgi sızdırdığı" suçlamalarını reddetti
Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı: 6 ölü, 11 yaralı
Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı: 6 ölü, 11 yaralı
Ukrayna’da orman yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı!
Ukrayna’da orman yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı!
Yunanistan, sorumluları yargılamalıdır
Yunanistan, sorumluları yargılamalıdır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı