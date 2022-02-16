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Bakan Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’na geldi

16 Şubat 2022 Çarşamba 14:28
Bakan Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’na geldi

BELÇİKA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Çalışanlarla görüşüp faaliyetlere ilişkin bilgi alan Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.

Bakan Akar, “Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam" diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarına katılımı öncesinde NATO Karargahı’ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştiren Akar’ın gün içinde bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarNATO Savunma Bakanları Toplantısı
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