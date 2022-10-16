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Bakan Akar'a, Yunan mevkidaşından taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdiğini duyurdu.

16 Ekim 2022 Pazar 13:24
Bakan Akar'a, Yunan mevkidaşından taziye mesajı

ANKARA (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra müessesesine ait maden ocağında meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı, Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajları iletti. Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı. Panagiotopoulos, taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ederken, Bakan Akar da Yunan mevkidaşına teşekkür mesajı gönderdi.

Dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajları

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'ndaki bir araya gelerek, Ege'de tansiyonun arttığı bir dönemde 'diyalog' mesajı vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nikolaos PanagiotopoulosHulusi AkarTaziye
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