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BAE İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

Normalleşme anlaşmasının imzalanmasının ardından İlişkileri normalleştirme Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 12:12
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BAE İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

BAE - Abu Dabi'den kalkan BAE'ye ait Etihad Havayollarına ait uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanına indi.BAE'den İsrail'e yapılan ilk ticari uçuşta 58 yolcu yer alırken, uçak Ben Gurion'da törenle karşılandı. Karşılama töreninde konuşan uçağın kaptanı Salih Abdullah, İsrail'de olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Öte yandan, BAE ile İsrail'in Tel Aviv-Abu Dabi ve Tel Aviv-Dubai arasında haftalık 28 ticari uçuşun gerçekleştirilmesi için yarın bir anlaşma imzalaması bekleniyor.  BAE ve İsrail arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticari UçuşBAEİSRAİL
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