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BAE ile İsrail karşılıklı elmas ticareti anlaşması imzaladı

İsrail ve Dubai Elmas Borsaları'nın normalleşme anlaşması çerçevesinde iki borsa arasında diyaloğu teşvik etmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladığı duyuruldu.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:40
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BAE ile İsrail karşılıklı elmas ticareti anlaşması imzaladı

BAE - İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İsrail ve Dubai Elmas Borsaları'nın normalleşme anlaşması çerçevesinde iki borsa arasında diyaloğu teşvik etmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladığı duyuruldu.


KARŞILIKLIK TEMSİLCİLİK AÇILACAK


İki ülke arasında yapılan anlaşmaya ilişkin, anlaşmanın bir parçası olarak, İsrail Elmas Borsası Dubai'de bir temsilcilik ofisi açacak. Dubai Çoklu Emtia Merkezi'nin de iki ülke arasındaki ticareti teşvik etmek ve iş gereksinimlerine yardımcı olmak için İsrail’in Ramat Gan'da bir ofis açacağı bildirildi. Ramat Gan kenti, dünyanın en büyük Elmas Değişim Borsası’na ev sahipliği yapan kent olarak biliniyor. Öte yandan, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalanmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BAEİSRAİLElmas TicaretiAnlaşma
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