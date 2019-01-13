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Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Azınlık haklarına asla boyun eğmeyeceğiz

Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Azınlık haklarına asla boyun eğmeyeceğiz

13 Ocak 2019 Pazar 20:19
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Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz

Lefkoşa (DHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 7. yılında Lefkoşa'da resmi törenlerle anıldığı törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, azınlık haklarına asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Anma etkinliği, Denktaş'ın Anıt Mezarı'ndaki çalışmalar devam ettiği için, başkent Lefkoşa'daki Türk Mukavemet Teşkilatı anıtında yapıldı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Başbakan Tufan Erhürman, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

EŞİ İLK KEZ KATILAMADI

Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş,  hastanede tedavi altında olduğu için eşinin anma törenine ilk kez katılamadı. Anmada aileyi Aydın Denktaş'ın yerine oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş temsil etti. Denktaş törene torunlarıyla birlikte geldi.

AKINCI BAYRAĞI DENKTAŞ'A UZATTI

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tören alanına gelmesinin ardından başlayan anmada, ilk önce Girne çıkarma plajından Lefkoşa'ya kadar süren koşu sonrasında dereceye giren atletlere teşekkür belgesi verildi. Koşuya katılan atletler, yanlarında getirdikleri Türkiye ve KKTC bayraklarını Cumhurbaşkanı Akıncı ve Denktaş'a sundu. Akıncı, kendisine sunulan bayrağı Denktaş'a uzattı. 

Daha sonra TMT Anıtı'na sırasıyla çelenkler konuldu. Çelenklerin konulmasının ardından konuşan Akıncı, "Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini" söyledi. 

Akıncı, "Yarım asrı bir sorun olarak Kıbrıs sorunu hepimizin hayatını etkilemeye devam ediyor. Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da toplumuna liderlik ettiği dönemlerde Rum muhataplarının tavrına karşı inandığı doğrultuda mücadele vermiştir" dedi. Rum eski liderlerinden Glafkos Klerides'in anılarını yazdığı kitaptan alıntı yapan Akıncı şöyle devam etti; 

'AZINLIK HAKLARINA ASLA BOYUN EĞİLMEYECEK'

"Klerides'in 'İfadem' adlı kitabında zihniyet sorununa işaret eden itiraf niteliğinde şu görüş yer almaktadır. O da şudur; 'Kıbrıslı Rumların temel hedefi, Kıbrıs'ın bir Kıbrıs Rum devleti olması. Kıbrıslı Türklerin de bir azınlık olarak korunmasıydı. Kıbrıslı Türklerin temel kaygısı ise bu gibi çabaları bertaraf etmekti'. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine karşı sergilemekte olduğu direnç Rum tarafının hala daha aynı noktada olduğunu göstermektedir. Kıbrıslı Türklerin bu Ada'da iki eşit olduğunu kabullenememek ciddi bir zihniyet sorununa işaret etmektedir. Kıbrıslı Türkler bu Ada'nın eşit ortağıdırlar ve haklarından vazgeçmeleri mümkün değildir. Kıbrıslı Türkleri azınlık haklarına mahkum etme amacına geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğilmeyecektir. Buna izin vermeyeceğiz."

Akıncı'nın konuşmasından sonra anma töreni sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC CumhurbaşkanıRauf Raif DenktaşMustafa Akıncı
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